Луценко просить ВР не відкликати українських миротворців з Косово

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає Верховну Раду України не приймати рішення про відкликання українських миротворців з Косово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні з трибуни парламенту.

Він від імені «усього особового складу», який перебуває у Косово, Ю.ЛУЦЕНКО закликав парламент України «не приймати політичних рішень, бо відступ наших бійців у цих умовах з Косово буде ганьбою для них, для МВС, для України».

Міністр наголосив, що Україна має виконувати взяті на себе зобов’язання як держава – засновник ООН.

Він також закликав Верховну Раду прийняти рішення щодо надання миротворцям, які перебувають у Косово, статусу учасників бойових дій.

Ю.ЛУЦЕНКО повідомив, що на сьогодні шість постраждалих у Косово українських миротворців перебувають у лікарні, але через перевантаження німецько-французької госпіталю вони досі не прооперовані. Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що якщо до кінця дня їм не буде надано допомогу, «то літак МВС забере бійців на лікування додому”.

Він також повідомив, що завтра візьме участь у похованні загиблого у Косово українського миротворця Ігоря Кіналя.

Міністр закликав народних депутатів, «щоб політичні аспекти цього питання не підставляли місію бійців, які геройськи представляють Україну згідно з державними рішеннями».

Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що ця ситуація повинна об’єднати у парламенті і опозицію, і коаліцію. Він підкреслив, що свого часу саме Кабінет міністрів України, який очолював Віктор ЯНУКОВИЧ, скасував миротворцям статус учасників бойових дій.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня під час проведення спецоперації зі звільнення захопленої території і приміщення суду в північній частині міста Митровиця сталося зіткнення противників проголошення незалежності Косово з поліцейськими силами ООН. В результаті збройного протистояння серби обстріляли будинок поліцейської станції та закидали територію гранатами. Було поранено 21-го працівника Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косово.

Поранений під час зіткнень І.Кіналь помер 17 березня від численних осколкових поранень після проведеної операції.

19 березня міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО у ході візиту до Косово відвідав два госпіталі у місті Приштіна, де перебувають на лікуванні семеро поранених під час обстрілу українців.