Рахманін пішов на канал Ахметова

Новий ведучий ток-шоу “Дуель” на ТРК “Україна” Сергій РАХМАНІН планує змінити філософію програми.

Про це він повідомив в інтерв’ю агентству УНІАН.

“Мені б хотілося змінити філософію програми. У моєму розумінні дуель – це можливість захистити свою честь, а не вбити суперника. Мені б хотілося, щоб саме це і було гаслом нової “Дуелі”. Щоб люди там з’ясовували стосунки по-чоловічому жорстко, але чесно”, - сказав він.

Крім того, С.РАХМАНІН хотів би зробити програму більш привабливою для топ-персон. Він зазначив, що існує певне упередження великої групи політиків до телеканалу “Україна” і цієї програми, перш за все, політиків «помаранчевого» спектру, а також існує певне упередження глядачів до «помаранчевих» політиків. “Я б хотів цю ситуацію зламати, щоб програма була чесним змаганням, де політик не програвав двобій ще до того, як він виходить на майданчик”, - додав він.

Журналіст також хоче, щоб судді, які є важливою складовою цієї програми, були адекватні гостям, тобто були знаними і відомими персонами і бажано, щоб вони були моральними авторитетами.

“Це перші мої задуми, оскільки, на жаль, у мене було обмаль часу і досвіду, аби вибудовувати якісь далекосяжні плани”, - сказав С.РАХМАНІН.

Він також вважає, що у програмі мають брати участь люди відомі, зрозумілі глядачам, і тому перший ефір С.РАХМАНІН вирішив зробити з головою Верховної Ради 2-го та 5-го скликань Олександром МОРОЗОМ і спікером Верховної Ради 4-го скликання Володимиром ЛИТВИНИМ. “Мені здається, що це гідні суперники, і цю програму будуть дивитися”, - додав журналіст.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, темами сьогоднішнього ток-шоу “Дуель” о 22.00 з С.РАХМАНІНИМ будуть депутатська недоторканність, конституційна реформа, перспективи коаліції, вибори мера Києва. Експертами програми виступатимуть відомі політичні і громадські діячі Тетяна МОНТЯН, Василь КОСТИЦЬКИЙ, Віктор МУСІЯКА, Марина СТАВНІЙЧУК.

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