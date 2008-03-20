Верховна Рада запустила процес відміни недоторканності

Верховна Рада України направила до Конституційного Суду законопропроект щодо внесення змін до Конституції у частині обмеження депутатської недоторканності.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 226 народних депутатів із 449 зареєстрованих у залі.

Підтримали ухвалення відповідного рішення фракції БЮТ – 156 депутатів і НУ-НС – 70 депутатів.

До КС був направлений законопроект, розроблений лідерами фракцій БЮТ та НУ-НС Іваном КИРИЛЕНКОМ і В’ячеславом КИРИЛЕНКОМ.

Перед голосуванням голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК наголосив, що це голосування не означатиме ухвалення законопроекту. «Мова йде про направлення законопроекту до Конституційного Суду для надання ним висновку щодо відповідності законопроекту статтям 157 та 158 Конституції України», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас парламент відмовився направити до КС альтернативний законопроект з цього питання, розроблений представниками опозиції. За ухвалення відповідного рішення проголосували 224 народні депутати з 446 зареєстрованих у сесійній залі.