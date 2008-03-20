Яценюк заявляє про фальсифікацію його інтерв’ю газеті “Известия”

“Ексклюзивне інтерв’ю” голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА газеті “Известия” є “вільним переказом” деяких висловлювань спікера, підібраних самим журналістом із посиленням акцентів, поданим як інтерв’ю.

Про це йдеться у заяві прес-служби Верховної Ради, переданій УНІАН.

Прес-служба ВР наголошує, що А.ЯЦЕНЮК не давав інтерв’ю згаданому виданню.

“Матеріал не відображає позиції голови Верховної Ради України як політика і посадової особи”, - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета “Известия” опублікувала матеріал, поданий як інтерв’ю А.ЯЦЕНЮКА, в якому спікер нібито говорить про те, що приєднання України до плану дій щодо членства в НАТО на Бухарестському самміті у квітні цього року є несвоєчасним; а також про те, що він поки що не збирається вступати у жодну з партій; про те, що розбіжності між Віктором ЮЩЕНКОМ і Юлією ТИМОШЕНКО сьогодні існують на ідеологічному рівні, тощо.