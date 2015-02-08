Штайнмаєр: Доля мирного плану щодо України вирішиться через 2-3 дні

”Чи вдасться піти цим шляхом (реалізації мирного плану) - вирішиться впродовж наступних двох-трьох днів”, - сказав Штайнмаєр в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD у суботу ввечері, 7 лютого, передає DW.

За його словами, подальший розвиток подій - у напрямку ескалації або ж у напрямку перемир`я та політичного розв`язання конфлікту – залежить, перш за все, від сторін протистояння. ”Зараз ми насправді на роздоріжжі”, - сказав Штайнмаєр.

Читайте такожПроект щодо України передбачає демілітаризовану зону до 70 км від нинішньої лінії – ОлландЯк повідомлялося, під час Мюнхенської конференції з питань безпеки міністр закордонних справ Німеччини зазначив, що з огляду на конфлікт в Україні Європі загрожує новий поділ, та застеріг від ухвалення рішень, які можуть розділити її на десятиліття. Глава зовнішньополітичного відомства закликав Україну та Росію до втілення Мінських домовленостей про припинення вогню. Політик переконаний, що необхідні для цього рішення мають бути ухвалені у Києві та Москві, а не у Берліні чи Парижі.

Сьогодні, 8 лютого, лідери Німеччини, Франції, України та Росії планують провести телефонну розмову, під час якої обговорити спільний документ, який би втілював Мінські домовленості.