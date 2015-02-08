Порошенко, Меркель, Олланд і Путін сьогодні знову обговорять конфлікт на Донбасі
10:46, 08 лютого 2015Політика
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У неділю повинні відбутися телефонні переговори по українській кризі між лідерами України, Росії, Німеччини та Франції.
REUTERS
Домовленість про таких переговорах була досягнута в ході візиту канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Франсуа Олланда в Київ і Москву, передає Бі-бі-сі.
У ході переговорів з українським президентом Петром Порошенком і російським лідером Володимиром Путіним вони обговорили нові мирні ініціативи, подробиці яких поки не розголошуються.
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