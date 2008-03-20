ПАРЄ хоче почути Тимошенко

Парламентська Асамблея Ради Європи запросила прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО виступити на сесії асамблеї у квітні.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова моніторингового комітету ПАРЄ Сергій ГОЛОВАТИЙ.

«Порядок денний було затверджено на пленарну сесію – українських питань немає, окрім виступу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО перед членами асамблеї», - сказав С.ГОЛОВАТИЙ.

Водночас він зазначив, що не знає, чи прийняла Ю.ТИМОШЕНКО це запрошення.