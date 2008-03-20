ПАРЄ хоче почути Тимошенко
13:18, 20 березня 2008Політика
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Головатий передав запрошення
|Сергій Головатий
Про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова моніторингового комітету ПАРЄ Сергій ГОЛОВАТИЙ.
«Порядок денний було затверджено на пленарну сесію – українських питань немає, окрім виступу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО перед членами асамблеї», - сказав С.ГОЛОВАТИЙ.
Водночас він зазначив, що не знає, чи прийняла Ю.ТИМОШЕНКО це запрошення.
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