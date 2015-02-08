Опубліковані фото 13-го російського "гумконвою"
17:12, 08 лютого 2015Політика
7671 0
У мережі з'явилося кілька знімків чергового "гуманітарного конвою" РФ.
Фотокореспондент Reuters зафіксував прибуття 13-го російського "гуманітарного конвою" до Донецька.
Нагадаємо, українським прикордонникам і представникам Червоного Хреста не дали оглянути 175 вантажівок "гумконвою" РФ, які сьогодні в'їхали через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону з Ростовської області до України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter