13-й російський "гумконвой" рухається в напрямку Донецька та Луганська

Про це пише РІА "Новости" з посиланням на МНС Росії.

За словами його представника Олега Воронова, машини перетнули кордон і почали рух у бік Донецька і Луганська.

В Україні звертають увагу, що кожного разу після введення чергового «конвою» терористи підсилюють обстріл і напади на українські позиції, і заявляють, що цими колонами на захоплені бойовиками території доставляються боєприпаси, сухі пайки та зброю. Крім того, українська сторона заявляла, що вантажівки вивозили до Росії викрадене на Донбасі заводське обладнання чи тіла вбитих росіян.

Читайте такожПісля оголошення мобілізації в ДНР Росія почала збирати 13-й "гумконвой"Росія стверджує, що мова йде лише про продукти, медикаменти, електрогенератори тощо.