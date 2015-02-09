Меркель їде до Обами на переговори щодо конфлікту в Україні
07:45, 09 лютого 2015Політика
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Барак Обама сьогодні у Вашингтоні проведуть переговори щодо конфлікту в Україні.
REUTERS
Очікується, що Ангела Меркель на переговорах з Бараком Обомаю знову висловить незгоду Німеччини із закликами до озброєння українських військових, які лунають у США, повідомляє радіо "Свобода".
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Нагадаємо, на конференції з безпеки, яка завершилася 8 лютого в Мюнхені канцлер Німеччини повторила, що не бачить можливості військового розв’язання конфлікту на сході України
Як повідомляв УНІАН, на 11 лютого намічена зустріч у Мінську лідерів Німеччини, Франції, України та Росії щодо врегулювання кризи в Україні.
Нові переговори з українського питання відбудуться у Вашингтоні
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