Меркель їде до Обами на переговори щодо конфлікту в Україні

Очікується, що Ангела Меркель на переговорах з Бараком Обомаю знову висловить незгоду Німеччини із закликами до озброєння українських військових, які лунають у США, повідомляє радіо "Свобода".

Читайте такожУ Порошенка уточнили умови проведення зустрічі 11 лютого в Мінську

Нагадаємо, на конференції з безпеки, яка завершилася 8 лютого в Мюнхені канцлер Німеччини повторила, що не бачить можливості військового розв’язання конфлікту на сході України

Як повідомляв УНІАН, на 11 лютого намічена зустріч у Мінську лідерів Німеччини, Франції, України та Росії щодо врегулювання кризи в Україні.