Увагу Тимошенко звертають на прояви «дрімучої» русофобії
Голова комітету ВР звернувся до прем’єра
|Ігор ШАРОВ
Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету, у листі звертається увага Ю.ТИМОШЕНКО на тенденцію зростання правопорушень у середовищі молоді, скоєних на грунті національної або расової нетерпимості.
У листі наводяться дані Конгресу національних громад України, що у 2007 році «жертвами насильницьких дій на грунті расової, національної та релігійної ненависті стали 70 осіб, при цьому у 6 випадках - із фатальними наслідками».
«Ксенофобські настрої на побутовому рівні в Україні достатньо високі», - зазначає І.ШАРОВ.
Посилаючись на дані Інституту соціології НАНУ, голова комітету зазначає, що ці настрої мають тенденцію до зростання. «Це спостерігається у сфері взаємовідносин між населенням сходу і заходу країни, у взаєминах міжрегіональних груп, інокультурних об’єднань», - зауважив І.ШАРОВ.
Він наголосив, що «серед українців зустрічаються прояви «дрімучої» русофобії». Від імені комітету І.ШАРОВ звертається до прем’єр-міністра щодо необхідності в одній із загальнодержавних цільових програм приділити увагу заходам, спрямованим на патріотичне та світоглядне виховання молоді.