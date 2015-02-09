Путіна непокоїть "стрімка мілітаризація" України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він заявив в інтерв'ю щоденній єгипетській газеті «Аль-Ахрам».

«Україна стрімко мілітаризується. Про це можна судити за даними статистики: у 2014 році військовий бюджет України зріс майже на 41%. У поточному році він, за попередніми даними, збільшиться більш ніж утричі і становитиме понад 3 млрд доларів – близько 5% ВВП країни. І це притому, що її економіка перебуває у вкрай жалюгідному стані і підтримується здебільшого за рахунок міжнародних, зокрема російських, коштів. Безумовно, нас це дуже непокоїть», - сказав Путін.

Читайте такожПутін каже, що війна триватиме, поки не буде переговорів з бойовиками

При цьому президент РФ не згадує про російську агресію проти Донбасу, де проживають в основному російськомовні громадяни України.

Як відомо, Росія ігнорує виконання Мінських домовленостей, продовжуючи поставляти проросійським бойовикам на Донбасі зброю і військову техніку, а також відмовляється «закрити» російсько-український кордон. Крім того, РФ відмовляється виводити свої війська з окупованих частин Донецької і Луганської областей.

З початку 2015 року бойовики значно активніше почали обстрілювати позиції українських силовиків в зоні АТО і населені пункти.

Також Росія продовжує посилювати військовий контингент на сході України. За даними РНБО, на сьогодні загальна чисельність російських військових на підконтрольних бойовикам територіях досягла 12 тис. осіб.

Представники української влади неодноразово заявляли, що готові йти на будь-які переговори заради врегулювання ситуації на Донбасі. Але Росія наполягає на зміні конституційного устрою України.