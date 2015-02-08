Генсек ОБСЄ: На мінських угодах не варто ставити хрест, їм потрібна нова політична ініціатива

Таку думку висловив генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр в інтерв'юНімецькій хвилі, коментуючи ситуацію на Донбасі, де за півроку після підписання Мінських угод бої тривають, кордон між Україною та Росією відкритий, а Москва перекидає на Донбас військовослужбовців і важке озброєння, пише Українська правда.

"Я би не казав, що на угодах можна ставити хрест, однак очевидно, що вони не втілюються в життя належним чином. Думаю, що їхні ключові складові (складові Мінських угод) досі актуальні", - зазначив він.

Коментуючи дані німецького видання Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung про можливу кількість жертв серед мирного населення в Україні на рівні 50 тисяч осіб, Заньєр зазначив: "Це неможливо (підтвердити) через обмеження у свободі пересування".

"Це необхідно буде зробити, щойно ця фаза (протистояння) закінчиться. Сподіваюся, вже скоро ми досягнемо нової стадії, коли у нас буде угода і ми знайдемо краще місце для роботи", - додав він.

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На думку Заньєра, тоді пріоритетами для ОБСЄ буде "повернення дії закону, наведення ладу, розслідування скоєних злочинів, а також вивчення випадків загибелі цивільних громадян".

При цьому генсек ОБСЄ зауважив, що спостерігачі "дуже близько познайомилися із найрізноманітнішими групами бойовиків на сході України".

"Багато хто із них говорить нам, що вони приїхали з Росії. Вони беруть участь у власній війні і мають свою власну інтерпретацію цієї боротьби. Це робить цей конфлікт особливо складним, він дедалі більше скидається на гібридну війну", - зауважив генсек ОБСЄ.

"Непокоїть те, що ми спостерігаємо руйнування військової техніки унаслідок бойових дій, однак, схоже, що увесь час з'являється нова зброя. Цьому, на жаль, нема кінця-краю", - додав він.

При цьому, за його словами, в ОБСЄ не можуть назвати, скільки людей воює на боці бойовиків.

"Ми присутні лише у деяких областях і обмежені у свободі пересування - в основному, із міркувань безпеки. Тому на це питання відповісти складно", - зазначив Заньєр.