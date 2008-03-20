На шляху ратифікації протоколу СОТ виникла комуністична перешкода

На наступному пленарному тижні Верховна Рада може розпочати ратифікацію протоколу про вступ України до Світової організації торгівлі.

Про це заявила народний депутат від фракції НУ-НС, заступник голови парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Ксенія ЛЯПІНА, повідомляється на офіційному сайті блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

“Ми працюватимемо над тим, щоб на наступному парламентському тижні ми могли розпочати ратифікацію цього протоколу”, - сказала депутат. (Наступний пленарний тиждень у ВР буде 1-4 квітня – УНІАН).

При цьому К.ЛЯПІНА відзначила, що у процесі ратифікації документа можуть виникнути деякі труднощі.

“Текст протоколу має бути розглянутий хоча б на одному з профільних комітетів, зокрема, на засіданні парламентського Комітету з питань економічної політики. Тут виникає перешкода, оскільки комітет очолює комуніст (Олександр ТКАЧЕНКО - УНІАН), який ніколи не підтримував вступ України до СОТ. Тому навряд чи буде бажання профільного комітету в особі його керівництва швидко просувати розгляд цього питання у Верховній Раді”, - підкреслила К.ЛЯПІНА.

Вона також додала, що Мінюст повинен надати Верховній Раді правильно перекладений текст протоколу. «Сьогодні ми маємо проблему, коли термінологічно неправильний переклад породжує неправильне трактування. Угода, яку парафуватиме ВР, набуває сили закону, і ми не маємо права помилитися у жодній комі і в жодному терміні”, - відзначила депутат.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого у Женеві Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Генеральний директор СОТ Паскаль ЛАМІ підписали протокол про вступ України до СОТ. Україна повинна ратифікувати протокол про вступ до СОТ до 4 липня 2008 року.