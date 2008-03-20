Яценюк обурився, що народних депутатів «за дурнів тримають»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК проведе консультації з лідерами фракцій щодо інциденту, який склався навколо призначення двох суддів поза рішенням профільного комітету ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на засіданні парламенту.

Перед цим Голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ виступав із доповіддю щодо проектів постанов про звільнення та призначення суддів.

Під час обговорення з’ясувалося, що кандидатури двох суддів були включені до проекту постанови, хоча не пройшли розгляду у профільному комітеті.

Член фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ заявив, що його фракція наполягатиме на створенні слідчої комісії стосовно даного інциденту.

У відповідь голова ВР зауважив: «Це найгірше, що може статися в українському парламенті, коли народних депутатів, вибачте, за дурнів тримають».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, подається один проект постанови, а потім з’являються ще два прізвища, «які навіть не пройшли комітет, більше того, комітет прийняв рішення їх не підтримувати».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що матиме розмову «з керівниками фракцій, як розцінювати цей інцидент». «Цей інцидент не буде випущений з поля зору українського парламенту», - заявив голова ВР.

Він підкреслив: «Якщо ми таким чином призначаємо українських суддів, то тоді не треба задавати їм запитання, які рішення вони приймають».