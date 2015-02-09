Санкції відклали, щоб допомогти переговорам у Мінську – Перебийніс

Про це заявив речник МЗС України Євген Перебийніс в ефірі "5 каналу", передає "Радіо Свобода".

"ЄС дав чіткий сигнал Росії, а також дав можливість провести у середу результативні переговори", – зазначив Перебийніс.

Речник МЗС України додав, що саме від успіхів переговорів лідерів країн "нормандської четвірки" в Мінську буде залежати доля подальших санкцій ЄС до Росії.

Нагадаємо, як раніше повідомив міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина, Україна попросила ЄС відкласти запровадження санкцій проти Росії до 16 лютого.

Читайте такожВ ЄС повідомили, що запровадження нових санкцій проти Росії відклали на прохання України

Міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні у понеділок розширили санкції щодо РФ, додавши до чорного списку 19 осіб і заморозивши рахунки 9 компаній, однак введення даного рішення в силу було відкладено до 16 лютого.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні під час підсумкової прес-конференції по завершенню Ради ЄС у закордонних справах заявила, що рішення про відтермінування введення нових санкцій проти РФ в дію є повністю вибором глав МЗС країн ЄС.