Тимошенко: Кабмін не буде коригувати бюджет, поки не затверджена програма

Кабінет Міністрів України не має наміру вносити зміни до бюджету на 2008 рік до затвердження в парламенті програми діяльності уряду «Український прорив: для людей, а не політиків».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Кабінеті Міністрів.

«На жаль, зараз немає ніякого значення, не прийнявши програми дій уряду «Український прорив», не затвердивши концептуальні положення цієї програми, не одержавши для уряду певного терміну і часу, впродовж яких можна виконувати бюджет і програму, немає ніякої необхідності зараз руйнувати бюджет», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністра зазначила, що зараз уряд напрацьовує необхідні зміни до бюджету, уточнює макроекономічні показники.

«Але ми все ж таки чекаємо, коли у Верховної Ради дійдуть руки, щоб прийняти програму дій уряду «Український прорив», яка закладає серйозні концептуальні зміни і реформи, під які вже можна вносити зміни до державного бюджету на 2008 рік», - сказала глава уряду.