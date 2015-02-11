Порошенко: Україна та ЄС виступлять у Мінську зі спільною вимогою безумовного припинення вогню

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час розширеного засідання уряду за участю голів ОДА.

"Можу вас запевнити, що Україна і Європейський Союз виступлять з єдиною позицією на Мінському саміті. Ми будемо говорити одним голосом, і ключова позиція - ми наголошуємо і наполягаємо: нам необхідно безумовне, без будь-яких попередніх вимог, припинення вогню", - сказав глава держави.

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За його словами, можливо, сьогодні найбільш важлива дата в історії України,

Порошенко запевнив водночас, що Україна прагне миру.

"Ми хочемо миру, ми хочемо жити в Україні, ми хочемо цілісної України, ми хочемо відновлення порядку, ми хочемо зупинки агресії, ми хочемо, щоб війська загарбника покинули територію України. Усе це відбувається прямо напередодні мінського саміту у "нормандському форматі" - можливо, критичної, можливо, найбільш важливої сьогоднішньої дати в історії України", - додав глава держави.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко заявляє, що готовий прийняття рішення про введення воєнного стану на всій території країни у випадку ескалації конфлікту.