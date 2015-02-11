Порошенко: Україна та ЄС виступлять у Мінську зі спільною вимогою безумовного припинення вогню
Президент Петро Порошенко запевняє, Україна і Євросоюз на саміті «нормандської четвірки» у Мінську наполягатимуть на безумовному припиненні вогню на сході України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час розширеного засідання уряду за участю голів ОДА.
"Можу вас запевнити, що Україна і Європейський Союз виступлять з єдиною позицією на Мінському саміті. Ми будемо говорити одним голосом, і ключова позиція - ми наголошуємо і наполягаємо: нам необхідно безумовне, без будь-яких попередніх вимог, припинення вогню", - сказав глава держави.
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За його словами, можливо, сьогодні найбільш важлива дата в історії України,
Порошенко запевнив водночас, що Україна прагне миру.
"Ми хочемо миру, ми хочемо жити в Україні, ми хочемо цілісної України, ми хочемо відновлення порядку, ми хочемо зупинки агресії, ми хочемо, щоб війська загарбника покинули територію України. Усе це відбувається прямо напередодні мінського саміту у "нормандському форматі" - можливо, критичної, можливо, найбільш важливої сьогоднішньої дати в історії України", - додав глава держави.
Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко заявляє, що готовий прийняття рішення про введення воєнного стану на всій території країни у випадку ескалації конфлікту.