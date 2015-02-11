Порошенко: Ми готові до введення воєнного стану в країні
13:13, 11 лютого 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що готовий до прийняття рішення про введення воєнного стану на всій території країни у випадку ескалації конфлікту.
Порошенко: я ні в якому разі не буду затримуватися з цим рішеням / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час розширеного засідання уряду за участю голів ОДА.
"Можу наголосити, що і я, і уряд, і Верховна Рада готові до прийняття рішення про введення воєнного стану на всій території країни. І я ні в якому разі не буду затримуватися з цим рішеням, якщо безвідповідальні дії агресора приведуть до серйозної подальшої ескалації конфлікту", - сказав Порошенко.
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