Порошенко: Ми готові до введення воєнного стану в країні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час розширеного засідання уряду за участю голів ОДА.

"Можу наголосити, що і я, і уряд, і Верховна Рада готові до прийняття рішення про введення воєнного стану на всій території країни. І я ні в якому разі не буду затримуватися з цим рішеням, якщо безвідповідальні дії агресора приведуть до серйозної подальшої ескалації конфлікту", - сказав Порошенко.