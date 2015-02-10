Порошенко на посаду Генпрокурора пропонує Шокіна – Соболєв

Про це повідомив народний депутат від «Самопомочі» Єгор Соболєв у понеділок, 9 лютого, на своїй сторінці у Facebook.

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«Президент пропонує призначити новим генеральним прокурором Віктора Шокіна. Цього не можна робити. Вихованець системи не змінить систему. Тим більше, таку продажну і прогнилу, як ГПУ. Через відкритий конкурс ми маємо привести на посаду генпрокурора людину, яка ненавидить корупцію. І Генпрокуратуру в її нинішньому вигляді», – зазначив Соболєв.