Порошенко проведе окремі переговори з Олландом і Меркель до зустрічі з Путіним - джерело

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд проведуть "коротку бесіду" з главою української держави Петром Порошенком до зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Мінську. Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на Reuters, яке в свою чергу посилається на джерело у французькій делегації.

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Як стало відомо раніше, лідери Франції, Німеччини, України та Росії вже прибули до Мінська на переговори "нормандської четвірки".

Нагадаємо, сьогодні в Мінську відбудеться зустріч президентів Росії Володимира Путіна, України Петра Порошенка, Франції Франсуа Олланда і канцлера Німеччини Ангели Меркель. Зарубіжні лідери мають обговорити пропозиції щодо плану врегулювання ситуації на Донбасі.