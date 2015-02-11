На переговорах у Мінську обговорюються деталі документа щодо України

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в німецькій делегації.

«Зараз сторони обговорюють технічні деталі документа», - повідомив співрозмовник агентства.

Читайте також"ДНР" у Мінську вимагає позаблокового статусу України

З російської сторони в розширених переговорах беруть участь глава МЗС Сергій Лавров, його заступник Георгій Карасін і помічник президента Росії Юрій Ушаков, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.