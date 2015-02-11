На переговорах у Мінську обговорюються деталі документа щодо України
22:25, 11 лютого 2015Політика
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На переговорах у Мінську в розширеному форматі в даний момент обговорюються технічні деталі документа, який можуть підписати за підсумками саміту
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на джерело в німецькій делегації.
«Зараз сторони обговорюють технічні деталі документа», - повідомив співрозмовник агентства.
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З російської сторони в розширених переговорах беруть участь глава МЗС Сергій Лавров, його заступник Георгій Карасін і помічник президента Росії Юрій Ушаков, прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
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