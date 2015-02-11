"Нормандська четвірка" поновила переговори у вузькому колі

"Тривають у вузькому складі", - сказав Пєсков журналістам.

Як передає РИА Новости, члени делегацій розходяться з зали, де проходили переговори у розширеному складі. Лідери, пробувши якийсь час у залі, вийшли з нього і попрямували в зал, де проходила їх зустріч у вузькому складі.

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У той же час, заступник глави МЗС РФ Григорій Карасін вважає, що переговори ”нормандської четвірки” в Мінську з врегулювання ситуації в Україні можуть продовжитися до ранку четверга. ”Переговори, можливо, будуть до ранку”, - сказав Карасін журналістам.

Нагадаємо, раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що підписання документу по Україні можливе вже завтра. ”Вже завтра, не сьогодні” - заявив Лавров РІА «Новости».

Переговори тривають вже більше 3,5 годин.

Лідери Росії, Німеччини, Франції та України спочатку близько двох годин спілкувалися у вузькому форматі, потім до них приєдналися члени делегацій. Кілька хвилин тому зустріч у розширеному складі закінчилася, і лідери чотирьох країн продовжили бесіду віч-на-віч.

Як повідомляв УНІАН, Петро Порошенко раніше запевнив, що Україна і Євросоюз на саміті «нормандської четвірки» у Мінську наполягатимуть на безумовному припиненні вогню на сході України.

«Можу вас запевнити, що Україна і Європейський Союз виступлять з єдиною позицією на Мінському саміті. Ми будемо говорити одним голосом, і ключова позиція - ми наголошуємо і наполягаємо: нам необхідно безумовне, без будь-яких попередніх вимог, припинення вогню», - сказав глава держави. За його словами, можливо, сьогодні найбільш важлива дата в історії України. Порошенко запевнив при цьому, що Україна прагне миру.