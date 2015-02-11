”Нормандська четвірка” має підписати спільну декларацію про підтримку територіальної цілісності України - ЗМІ



Як повідомляє Reuters, про це повідомило джерело з української делегації, яка бере участь у переговорах у Мінську.

”Лідери планують підписати спільну декларацію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України”, - йдеться в повідомленні.

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Також з посиланням на зазначене джерело, відзначається, що повинен бути підготовлений окремий документ, який готує Тристороння контактна група за участі представників України, Росії та ОБСЄ. Зокрема, стосовно до цього документу очікується підтвердження зобов`язання щодо плану встановлення режиму припинення вогню у відповідності з Мінськими угодами.