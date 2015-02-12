Яценюк зробить заяву для преси за підсумками переговорів з місією МВФ

02:41, 12 лютого 2015
Політика
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У четвер, 12 лютого, о 10.00, Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зробить заяву для засобів масової інформації за підсумками переговорів із місією МВФ, яка протягом останніх тижнів працювала в Україні.

 

REUTERS

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

У цей же час у Брюсселі, зазначається в повідомленні, запланована заява для преси Директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

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ЗМІ запрошуються в Будинок Уряду (вул. Грушевського 12/2), 6-й поверх, прес-центр. Вхід до 9.30.

Акредитація представників ЗМІ до 8.30 12 лютого за тел.: 256-63-24, 256-62-48, 256-67- 11 або за електронною адресою gerasimova@kmu.gov.ua, підкреслюється в повідомленні.

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