Яценюк зробить заяву для преси за підсумками переговорів з місією МВФ

Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

У цей же час у Брюсселі, зазначається в повідомленні, запланована заява для преси Директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

Читайте такожЗаради кредиту МВФ Україні доведеться внести значні зміни до бюджету

ЗМІ запрошуються в Будинок Уряду (вул. Грушевського 12/2), 6-й поверх, прес-центр. Вхід до 9.30.

Акредитація представників ЗМІ до 8.30 12 лютого за тел.: 256-63-24, 256-62-48, 256-67- 11 або за електронною адресою gerasimova@kmu.gov.ua, підкреслюється в повідомленні.