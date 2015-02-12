Результати переговорів у Мінську озвучать о 12:00 - ЗМІ

Як передає ТСН, переговори у Мінську все ще тривають. Офіційного підписання документа з урегулювання конфлікту на Донбасі у присутності журналістів, як раніше планувалося, не буде. Про це повідомила журналістка Ірина Герасимова у Twitter.

Водночас, як повідомляє "Белорусский партизан", очікується, що підсумкове комюніке громадськості озвучать о 12.00. Проте точний час невідомо.

Після першого етапу переговорів, який тривав близько 14 годин, Порошенко заявив, що РФ висуває неприйнятні умови.

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Водночас, за даними російських ЗМІ, "нормандська четвірка" досягла величезного прогресу. Підсумковий документ узгоджений на 80% складається з більш ніж 10 пунктів.

Зазначимо, після короткої перерви переговори у Мінську знову відновилися. За словами глави МЗС України Павла Клімкіна, переговори в Мінську тривають.