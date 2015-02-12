ВР сьогодні розгляне законопроекти щодо судової системи (пряма трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент у другому читанні розгляне законопроекти щодо забезпечення права на справедливий суд та щодо удосконалення функціонування судової влади відповідно до європейських стандартів.

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Крім того, депутати планують розглянути законопроект щодо реформування органів внутрішніх справ, щодо посилення відповідальності за окремі військові злочини.

Також розглядатимуться зміни до Цивільного кодексу України щодо місця відкриття спадщини.

Крім того, ВР планує розглянути в першому читанні законопроект щодо статусу осіб, які захищали незалежний суверенітет та територіальну цілісність України.