Українська діаспора закликає уряд Великобританії захистити Україну від РФ

З таким закликом до уряду країни звернувся Союз українців у Великобританії (СУБ), йдеться в повідомленні посольства України у Великобританії. "Ситуація на Сході України з кожним днем погіршується. Вона не зміниться до тих пір, поки Захід не вдасться до жорстких заходів для захисту Україну від російської агресії", - йдеться у листі керівництва СУБу на адресу керівника британського зовнішньополітичного відомства Філіпа Хеммонда.

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У своєму зверненні, копію якого направлено главі британського уряду Девіду Кемерону, генеральному секретареві ПАРЄ Турб'єрну Ягланду та верховному представникові ЄС у закордонних справах та політиці безпеки Федеріці Могеріні, українська діаспора закликає:

1. Визнати на міжнародному рівні так звані "ДНР" та "ЛНР" терористичними організаціями.

2. Визнати на міжнародному рівні, що Україна знаходиться у стані війни проти терористів та надати Україні засоби захисту для протидії жорстоким атакам на її територіальну цілісність.

3. Висунути чітку вимогу виведення російських військ та озброєння з суверенної території України.

4. Впроваджувати подальші санкції проти Російської Федерації, виключити її із банківської системи SWIFT та призупинити видачу туристичних віз громадянам Російської Федерації до країн Заходу.

5. Вжити кроків щодо невідкладного припинення членства РФ у Раді Безпеки ООН через невиконання обов’язку щодо підтримки міжнародного миру та безпеки.

6. Ініціювати введення миротворчих сил ООН у зони конфлікту в Україні.

Керівництво СУБу налогошує, що невиконання цих невідкладних заходів означатиме зраду європейських цінностей, які відстоювали українці під час Революції Гідності: "Українці віддали життя на Майдані за своє право обрати європейські цінності та європейське майбутнє. Невиконання цих вимог стане зрадою не лише України, а й зрадою всіх тих, хто хотів би бачити Європу об’єднаною, демократичною та мирною".

Копію листа за підписом президента СУБу Зенка Ластовецького та генерального секретаря організації Федора Курляка надіслано також заступникові британського прем’єр-міністра Ніку Клегу, міністру Форін Офісу у справах Європи Девіду Лідінгтону, держсекретарю з питань оборони Майкл Фаллону, опозиційному лідеру Еду Мілібанду та представникові Великобританії при ООН Марку Ліал Гранту.

Союз українців Великобританії– найстаріша та найчисельніша українська громадська організація Великобританії, заснована у 1946 році. Організація має відділення у 28 містах країни та є членом Світового конгресу українців.