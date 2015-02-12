Після переговорів у Мінську нові санкції на саміті ЄС обговорюватися не будуть - Могеріні
14:10, 12 лютого 2015Політика
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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки назвала мінські домовленості важливими, але не остаточними.
REUTERS
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні не очікує обговорення санкцій на саміті ЄС на тлі мінських переговорів по врегулюванню на Україні.
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Як повідомляє агентство Reuters, Могеріні назвала мінські домовленості важливими, але не остаточними, пише ТАСС.
Раніше стало відомо про те, що початок саміту перенесено через переговори "нормандської четвірки" в Мінську.
Прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб заявив, що питання про постачання зброї на Україну "не буде обговорюватися на саміті".
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