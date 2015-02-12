СБУ заборонила в'їзд в Україну російському актору-націоналісту Михайлову

Про це на брифінгу 12 лютого повідомив голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко, пише Телекритика.

За його словами, Нацрада звернулася до СБУ щодо виступу Олександра Михайлова перед бойовиками в окупованому Луганську. СБУ опрацювала це звернення.

На думку СБУ, російський актор Олександр Михайлов, використовуючи ЗМІ, неодноразово висловлював підтримку бойовикам самопроголошених ДНР і ЛНР, що загрожує національній безпеці України, повідомив Юрій Артеменко. Саме тому спецслужба вирішила заборонити йому в'їзд до України строком на п'ять років.

Читайте такожСБУ оголосила в розшук ПореченковаНагадаємо, російський актор Олександр Михайлов, відомий за фільмом «Любов і голуби»,виступив з відкритою підтримкою терористів і заявив, що приїжджав 29 грудня в окупований Луганськ «за покликом душі». Під час візиту він провів творчий вечір у Луганській філармонії.

Також він відомий участю в акціях російських праворадикалів.