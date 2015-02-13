Туск вважає «нормандський формат» найефективнішим форматом переговорів

Як повідомляє «Європейська правда», на прес-конференції у Брюсселі в четвер ввечері Туск сказав, що не бачить проблеми в тому, що інституції Європейського Союзу не беруть участь у переговорах з Росією в рамках так званого «нормандського формату».

За словами Туска, його пряма участь лише зашкодила би процесу.

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«Я вважаю, що «нормандський формат» – найефективніший формат переговорів... Ми ведемо детальні переговори з канцлером Меркель та президентом Олландом, зі мною радяться перед кожною зустріччю і в мене немає підстав для якихось претензій на незалученість або на нестачу інформації», - зазначив він.

Туск нагадав, що переговори в рамках «нормандської четвірки» (Україна, Німеччина, Франція, РФ) були започатковані ще до його призначення президентом Європейської Ради. «Але якби зараз у мене була можливість обирати, я б знову підтримав його започаткування», - заявив він.

«Очевидно, що переговори за участю президента Оланда і канцлера Меркель – більш ефективні, ніж у випадку, якби я був переговірником... Причин декілька, і їх не потрібно детально роз’яснювати», - додав він.

Як відомо, Туск у період роботи на посаді прем’єр-міністра Польщі був гострим критиком Росії, через що має непрості відносини з Кремлем.

Як повідомляв УНІАН, у Мінську відбулись переговори про врегулювання кризи на Донбасі за участю президента України Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера ФРН Ангели Меркель та президен та РФ Володимира Путіна.

За підсумками переговорів затверджено комплекс заходів, спрямованих на імплементацію вересневих Мінських домовленостей. Крім того, прийнято декларацію лідерів України, Франції Німеччини та РФ на підтримку цих заходів.

Серед іншого, нові домовленості, досягнуті "нормандською четвіркою", передбачають припинення вогню на сході України з 00.00 15 лютого, а також відведення всіх важких озброєнь з української території. Також передбачено обмін та звільнення всіх заручників.