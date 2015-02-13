ВР розгляне звернення до генпрокурора про притягнення до відповідальності депутатів Криму (пряма трансляція)

Як передає кореспондент УНІАН, також у першому читанні розглядатимуться законопроекти щодо збереження грошового забезпечення працівникам міліції, захопленим у полон або заручниками, або безвісно відсутніми, а також щодо виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або каліцтва працівника міліції.

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Крім того, депутати розглянуть проекти постанов щодо внесення змін до постанови щодо керівництва парламентських комітетів.