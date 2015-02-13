Росія перебуває на шляху до програшу - Саакашвілі

Про це заявив Михайло Саакашвілі в ефірі каналу "112 Україна".

"Я думаю, що в цілому, вони (РФ, - ред.) на шляху до програшу, незважаючи на те, що ми всі хотіли б бути максималістами, ми хотіли б, щоб це закінчилося швидко, щоб люди не гинули, щоб Україна була вільна", - зазначив він.

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Саакашвілі також додав, що коли Путін наступного разу піде в атаку, це буде війна з усім Заходом.

На його думку, президент РФ не зупиниться і при першій же можливості піде далі.