Росія перебуває на шляху до програшу - Саакашвілі
23:00, 13 лютого 2015Політика
2441 0
Росія перебуває на шляху до програшу на Донбасі.
Коли Путін наступного разу піде в атаку, це буде війна з усім Заходом / Фото УНІАН
Про це заявив Михайло Саакашвілі в ефірі каналу "112 Україна".
"Я думаю, що в цілому, вони (РФ, - ред.) на шляху до програшу, незважаючи на те, що ми всі хотіли б бути максималістами, ми хотіли б, щоб це закінчилося швидко, щоб люди не гинули, щоб Україна була вільна", - зазначив він.
Читайте такожУкраїнська армія зможе захопити всю Росію — Саакашвілі
Саакашвілі також додав, що коли Путін наступного разу піде в атаку, це буде війна з усім Заходом.
На його думку, президент РФ не зупиниться і при першій же можливості піде далі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter