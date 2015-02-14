Сергеєв: в Україну в’їхало 50 російських танків під час переговорів у Мінську

«Ми не приховуємо нашого розчарування, що керівництво Росії негайно відмежувало себе від процесу імплементації [мінських домовленостей], наполягаючи, що Росія не є стороною конфлікту. Викликом також є те, що лідери Донецька і Луганська також негайно після підписання домовленостей висловили сумніви щодо реальності їхнього виконання», – зазначив Сергеєв у п’ятницю, 13 лютого, на прес-конференції в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, передає Радіо Свобода.

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«Для нас було і є неприйнятним, що коли тривала зустріч у Мінську, 50 нових танків, 40 артилерійських систем і 40 військових автомобілів прибули з Росії на підтримку сепаратистів», – наголошує Сергеєв.

На зустрічі в Мінську лідери України, Росії, Німеччини і Франції домовилися про припинення вогню на Донбасі з 15 лютого. Крім того, від лінії зіткнення має бути відведене важке озброєння.