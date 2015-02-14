Шокін звільнив голову слідчого управління ГПУ та прокурора Донецької області

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як пише Радіо Свобода, Лаганяк на своїй посаді організовував роботу з розслідування злочинів щодо учасників Революції гідності, а також протизаконних дій чиновників режиму Віктора Януковича і поверненню викрадених і виведених за кордон коштів.

Читайте такожШокін доручив перевірити діяльність усіх регіональних прокурорів під час Революції ГідностіКрім того, Генпрокурор звільнив з посади прокурора Донецької області Миколу Франтовського.15 січня Міжвідомча комісія з надання статусу учасника бойових дій в зоні АТО надала статус учасника бойових дій прокурору Донеччини Миколі Франтовському та його першому заступнику Олександру Лівочці. У Громадському люстраційному комітеті заявили, що таким чином службовці намагаються уникнути люстрації.

Також звільнений Володимир Орлов, який обіймав посаду заступника начальника Головного управління процесуального керівництва і нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, у сфері транспорту та в кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури ГПУ.