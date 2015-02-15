В МЗС Франції розповіли про вимоги РФ на переговорах у Мінську

Про це дипломат, який брав участь у мінських переговорах разом з президентом Франсуа Олландом, розповів в ефірі телеканалу iTele, передає "ЄвроПравда".

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"Діалог з Росією був досить жорсткий", - підкреслив міністр. Згодом він виніс цю фразу в якості резюме переговорів, написавши в "Твіттері" французькою: "З самого початку наше ставлення було таким: діалог і твердість".

"Були дві ключові проблеми на переговорах - загальний контроль за українсько-російським кордоном та особливий статус Донбасу", - заявив він.

Зокрема, він розповів, що саме було каменем спотикання у другому питанні. "Слова (формулювання) були особливо важливі. Коли ти слухаєш українців, вони наполягають, що повинен бути тільки термін "децентралізація" (Донбасу)... Бере слово Росія - і наполягає, що повинна бути автономія", - переказав Лоран Фабіус подробиці діалогу.

"І Україна, і Росія наполягали, що це - історично, культурно - відповідно український або російський регіон", -додав дипломат.

Як відомо, у підсумку, за підтримки європейських учасників переговорів, в узгодженому тексті не виявилося згадок про федералізацію або ж про автономію територій, непідконтрольних Україні.

Лоран Фабіус також підкреслив, що чекає відведення важкого озброєння обома сторонами. "Відвід озброєнь - це одне з ключових досягнень Мінська", - пояснив він.