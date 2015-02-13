Клімкін: Порошенко, Меркель і Олланд кілька разів хотіли припинити переговори з Путіним

11:05, 13 лютого 2015
Політика
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Вчора під час 17-годинних переговорів у Мінську щодо врегулювання конфлікту на Донбасі у представників "нормандської четвірки" було бажання перервати зустріч.

REUTERS

Про це сьогодні під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Еспресо.TV.

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За його словами, переговори проходили надзвичайно складно. "Декілька разів під час 17-годинних переговорів  було бажання і у нас, і у наших колег з Німеччини та Франції припинити переговори, але ми вийшли на домовленості, які всі бачили", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в Мінську пройшли переговори "нормандської четвірки" - лідерів України, Франції, Німеччини, Росії. Робота над домовленостями щодо Донбасу тривала близько 17 годин. Сторони домовилися про припинення вогню на Донбасі, відвід важких озброєнь та обмін заручниками.

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