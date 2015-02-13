Клімкін: Порошенко, Меркель і Олланд кілька разів хотіли припинити переговори з Путіним

Про це сьогодні під час виступу у Верховній Раді повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає Еспресо.TV.

Читайте такожКлімкін: про переговори буде що розповісти, але все потім

За його словами, переговори проходили надзвичайно складно. "Декілька разів під час 17-годинних переговорів було бажання і у нас, і у наших колег з Німеччини та Франції припинити переговори, але ми вийшли на домовленості, які всі бачили", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в Мінську пройшли переговори "нормандської четвірки" - лідерів України, Франції, Німеччини, Росії. Робота над домовленостями щодо Донбасу тривала близько 17 годин. Сторони домовилися про припинення вогню на Донбасі, відвід важких озброєнь та обмін заручниками.