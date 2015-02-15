ОБСЄ: Обстріли зафіксовано у Дебальцевому, Донецьку, Луганську та Райгородці

Про це повідомив голова спеціальної моніторингової місії Ертугуль Апакан сьогодні на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

"Я хочу висловити свою подяку всім тим, хто працював заради підтримки припинення вогню. Режим припинення вогню підтримувався перші 12 годин за деякими винятками, особливо це стосується населених пуктів Дебальцеве, Райгородка і Луганськ", - сказав Апакан.

Читайте такожБойовики вночі не дозволили місії ОБСЄ потрапити у Дебальцеве

За його словами, місія також знає багато непідтверджених фактів щодо порушення припинення вогню. Апакан зазначив, що за ситуацією вночі на Донбасі спостерігало 20 патрулів місії.

Голова місії розповів, що у Дебальцевому спостерігачі зафіксували артилерійський вогонь, що розпочався о 10:00 в неділю. Говорячи про ситуацію в Маріуполі, спостерігачі не бачили і не чули фактів порушення режиму тиші.

Щодо Донецька, спостерігачі зафіксували мінометні обстріли, а також три випадки використання реактивних систем залпового вогню та стрілецької зброї. За словами Апакана, це сталося поміж 00:00 та 00:56 хвилин вночі 15 лютого.

В Луганській області артилерійські обстріли було чутно у самому Луганську о 01:45 ночі, а також артилерійський обстріл відбувся в Райгородці (21 км від Луганська) о 10:35 ранку.