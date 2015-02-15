Бойовики вночі не дозволили місії ОБСЄ потрапити у Дебальцеве
14:14, 15 лютого 2015Війна
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що бойовики з терористичної організації "ДНР" сьогодні вночі не дозволили спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ потрапити у Дебальцеве для спостереження за дотриманням режиму припинення вогню.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу.
"На жаль, на дуже превеликий жаль, люди, які зараз мають контроль в Донецьку, не пустили місію", - зазначив він.
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"Це зробили представники Донецька. Вони повідомили місії ОБСЄ про те, що для неї небезпечно потрапити до Дебальцевого", - наголосив Клімкін.
При цьому міністр висловив подяку місії ОБСЄ за всі вжиті зусилля, тому що спостерігачі "були готовими в дуже важких умовах, просто вночі, просто після припинення вогню потрапити до Дебальцевого і саме там спостерігати за тим, як дотримується цей режим припинення вогню".
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