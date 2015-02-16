Для затримання Єфремова СБУ і ГПУ провели "цікаву спецоперацію" - Шокін

Про це повідомив генеральний прокурор України Віктор Шокін, передає ТСН.

За його словами, місце знаходження було встановлено СБУшниками, які разом зі слідчими Генпрокуратури провели "цікаву спецоперацію" із затримання колишнього високопосадовця.

"Це було в Києві. СБУ визначила місце його перебування", - заявив він.

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При цьому Шокін додав, що справу Єфремова розглядатимуть сьогодні у Печерському суді. Генеральний прокурор не виключив, що Єфремову суд може призначити заставу, згідно з нормами українського законодавства. "Ми (Генпрокуратура – Ред.) наполягатимемо на арешті", - додав Віктор Шокін.