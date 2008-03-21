Політолог: далеко не факт, що вибори мера Києва відбудуться 25 травня

Лідер київської організації Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ прогнозує, що вибори мера Києва будуть перенесені на осінь нинішнього року.

Про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, на думку В.ГОРБАЛЯ, політичні сили, які ініціювали проведення дострокових виборів мера столиці, зацікавлені в зміні складу територіальної виборчої комісії в Києві на свою користь, і, відповідно, намагатимуться зробити це до виборів мера, для чого необхідний певний час.

Лідер київської організації Партії регіонів також назвав політичною технологією вимогу змінити законодавство з метою проведення виборів мера в два тури. За його словами, для цього у представників правлячої коаліції і тих, хто їх підтримує в цьому питанні, зараз є всі можливості. Проте таке рішення ухвалене не буде, оскільки, зокрема, Блок Юлії Тимошенко зацікавлений говорити про те, що здійсненню їхніх ініціатив постійно хтось заважає.

З такою думкою представника Партії регіонів погодився політолог Володимир ФЕСЕНКО. За його словами, «далеко не факт, що вибори відбудуться 25 травня». Він прогнозує, що з боку тих політичних сил, які виступали проти проведення дострокових виборів, будуть спроби всіляко відстрочити їх, зокрема із застосуванням судів. При цьому В.ФЕСЕНКО додав, що дострокові вибори мера Києва все одно відбудуться.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня Верховна Рада призначила позачергові вибори Київського міського голови і Київської міської ради. За відповідну постанову проголосували 246 із 441 народного депутата, зареєстрованого в залі. Не голосувала у повному складі фракція Партії регіонів. Даною постановою передбачене призначення позачергових виборів на останню неділю після 70-денного терміну від дня набуття чинності документа.