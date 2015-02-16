За годину суд вирішить долю Єфремова

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила слідчий-суддя Печерського суду Олеся Батрин.

Адвокат екс-народного депутата Олександр Мельников просив суд не обирати до його підзахисного будь-якого запобіжного заходу. Він поінформував суд, що група народних депутатів написали листа з проханням взяти Єфремова на поруки. Серед підписантів колишні «регіонали» Тетяна Бахтеєва, Юрій Воропаєв, Дмитро Шпенов та інші депутати.

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Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 14 лютого в Києві. За словами генерального прокурора Віктора Шокіна, Єфремову оголошено підозру у зловживанні службовим становищем при обтяжуючих обставинах і службове підроблення, але «є й інші статті», за якими йому можуть висунути обвинувачення.

“Він затриманий за зловживання при обтяжуючих обставинах і службове підроблення. Але є інші статті, вони доопрацьовуються і будуть пред'явлені”, - сказав Шокін.

Він підкреслив, що Генеральна прокуратура наполягатиме на арешті Єфремова.