За годину суд вирішить долю Єфремова
Орієнтовно через годину Печерський районний суд Києва оголосить рішення щодо обрання колишньому голові фракції Партії регіонів Олександру Єфремову запобіжного заходу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила слідчий-суддя Печерського суду Олеся Батрин.
Адвокат екс-народного депутата Олександр Мельников просив суд не обирати до його підзахисного будь-якого запобіжного заходу. Він поінформував суд, що група народних депутатів написали листа з проханням взяти Єфремова на поруки. Серед підписантів колишні «регіонали» Тетяна Бахтеєва, Юрій Воропаєв, Дмитро Шпенов та інші депутати.
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Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 14 лютого в Києві. За словами генерального прокурора Віктора Шокіна, Єфремову оголошено підозру у зловживанні службовим становищем при обтяжуючих обставинах і службове підроблення, але «є й інші статті», за якими йому можуть висунути обвинувачення.
“Він затриманий за зловживання при обтяжуючих обставинах і службове підроблення. Але є інші статті, вони доопрацьовуються і будуть пред'явлені”, - сказав Шокін.
Він підкреслив, що Генеральна прокуратура наполягатиме на арешті Єфремова.