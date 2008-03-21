Мельниченко відмовився від захисту ”Альфи”

Колишній майор Державної служби охорони Микола МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє, що відмовляється від фізичної охорони, яку стосовно нього здійснюють співробітники спецпідрозділу СБУ “Альфа”.

Про це йдеться у заяві М.МЕЛЬНИЧЕНКА на ім’я т. в. обов’язків голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА, копію якої передано агентству УНІАН.

“З 20.03.2008 року, починаючи з 18.00, прошу заходи безпеки щодо мене не застосовувати”, - зокрема зазначається в документі.

Пояснюючи своє рішення, М.МЕЛЬНИЧЕНКО заявляє, що вважає Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який є безпосереднім керівником В.НАЛИВАЙЧЕНКА, “адвокатом” екс-президента України Леоніда КУЧМИ. В зв’язку з чим М.МЕЛЬНИЧЕНКО зазначає: “Я вважаю аморальним, коли мій захист залежить від адвоката КУЧМИ”.

При цьому М.МЕЛЬНИЧЕНКО висловлює щиру вдячність офіцерам “Альфи”, які багато років захищали його життя, і заявляє, що буде вважати за честь знову знаходитись під їхньою охороною, але тоді, “коли ЮЩЕНКО добровільно надасть свідчення Генеральній прокуратурі України”.

Водночас М.МЕЛЬНИЧЕНКО не уточнює, про які саме свідчення йдеться.