ЄС вкотре закликав до початку виведення важкого озброєння з Донбасу

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про заявила журналістам речник Високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні Кетрін Рей (Catherine Ray).

«Наша позиція залишається (незмінною): припинення вогню - це припинення вогню. Стрільба повинна припинитися. Ми залишаємося занепокоєними продовженням боїв навколо Дебальцевого», - заявила вона.

Читайте такожПорошенко закликав Меркель і Путіна вжити всіх заходів для припинення вогню в районі ДебальцевогоЗа словами Рей, ЄС «знову закликає всі сторони суворо виконувати положення домовленостей пакета, який був підписаний минулого тижня (у Мінську), невідкладно виконувати заходи, припинити будь-які операції та розпочати сьогодні виведення важкого озброєння».