ЄС зніме санкції з чотирьох соратників Януковича, на черзі ще четверо
Євросоюз зніме санкції з чотирьох соратників колишнього президента Віктора Януковича.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в ЄС, передає "ЄвроПравда".
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Як зазначається, з чотирьох осіб з найближчого кола колишнього президента України будуть зняті санкції через відсутність доказів щодо звинувачень у корупційній діяльності.
Водночас, як пише видання, санкції проти інших чотирьох осіб зі списку буде продовжено лише на 3 місяці з тим, аби дати час українській владі, щоб надати докази їхніх правопорушень.
Зокрема, лише на 3 місяці буде продовжено санкції проти сина Януковича - Віктора, колишнього народного депутата.
Як відомо, у 16 лютого під час брифінгу генпрокурор Віктор Шокін заявив, що Генпрокуратура зробить все, щоб не допустити зняття санкцій.