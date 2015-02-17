ЄС зніме санкції з чотирьох соратників Януковича, на черзі ще четверо

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в ЄС, передає "ЄвроПравда".

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Як зазначається, з чотирьох осіб з найближчого кола колишнього президента України будуть зняті санкції через відсутність доказів щодо звинувачень у корупційній діяльності.

Водночас, як пише видання, санкції проти інших чотирьох осіб зі списку буде продовжено лише на 3 місяці з тим, аби дати час українській владі, щоб надати докази їхніх правопорушень.

Зокрема, лише на 3 місяці буде продовжено санкції проти сина Януковича - Віктора, колишнього народного депутата.

Як відомо, у 16 лютого під час брифінгу генпрокурор Віктор Шокін заявив, що Генпрокуратура зробить все, щоб не допустити зняття санкцій.