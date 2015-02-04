ЗМІ: Євросоюз скасує санкції проти молодших Януковича та Азарова

За останній місяць Україна зменшила небезпеку того, що в лютому ЄС скасує санкції, накладені на низку ключових представників колишньої влади, однак з деяких екс-посадовців та їхніх родичів, швидше за все, обмеження все ж буде знято.

Про це "Європейській правді" повідомило джерело в МЗС, ознайомлене з переговорами з ЄС з цього питання.

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За його словами, українська прокуратура протягом останнього місяця провела процесуальні дії, на які ЄС чекав з березня минулого року. Це дозволить уникнути зняття арешту з активів низки посадовців. Київ вже передав в Брюссель необхідні документи.

Як відомо, ЄС запровадив обмеження у вигляді арешту активів строком на рік, 9 березня 2015 року автоматично спливає термін їх дії. Щоби запобігти зняттю обмежень, Рада ЄС має ухвалили нове рішення, продовживши арешт рахунків колишніх українських посадовців.

"Ще в грудні під загрозою зняття санкцій було 12 людей (більша частина з 22 представників колишньої влади, проти яких було запроваджено санкції рішенням Ради ЄС 9 березня). Зрештою, як ми очікуємо, ЄС зніме санкції з 3-4 осіб", - запевнив "Європейську правду" дипломат.

Співрозмовник назвав імена тих, з кого найшвидше буде знято обмеження.

"Дуже погана ситуація з доказами проти Ігоря Калініна (керівник СБУ в 2012-2013 роках, далі – радник президента), Олександра Якименка(керівник СБУ в 2013-2014 роках), Януковича-молодшого (Віктор Янукович, син екс-президента, народний депутат у 2006-2014 роках), Азарова-молодшого (Олексій Азаров, син екс-прем’єра, народний депутат у 2012-2014 роках). Тут ризик зняття санкцій найвищий... Є також певні складнощі щодо Олени Лукаш і Андрія Портнова (екс-глави Мінюсту та заступника глави адміністрації президента, куратора юридичного напрямку)", - зазначив він.

Не виключено, що у продовжених санкціях буде змінено формулювання претензій щодо деяких посадовців – раніше до всіх були висунуті ідентичні звинувачення у витрачанні державних коштів та виводі їх за кордон.

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Як повідомлялося, наприкінці минулого року Брюссель повідомив Київ, що готується зняти санкції з низки екс-посадовців, включаючи екс-главу адміністрації президента та першого віце-прем’єра Андрія Клюєва, через те, що Київ не веде розслідування їхньої діяльності. Загальна кількість тих посадовців, яки потрапили у "групу ризику", сягала 15 людей, повідомляли деякі джерела.

Тепер у спілкуванні з "Європейською правдою" дипломатичне джерело не назвало Андрія Клюєва та його брата Сергія Клюєва серед тих, з кого нині планують зняти санкції.