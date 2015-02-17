Порошенко: 20% пропаганди РФ стосується релігії, але церковну карту розіграти не дамо

18:37, 17 лютого 2015
Політика
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Інформаційна війна Росії стосується церковних питань і спроби розколоти українське суспільство.

УНІАН

Таким чином, майже 20% пропаганди стосуються релігійних матеріалів, заявив президент Петро Порошенко на зустрічі з Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій. Про це повідомляє повідомляє прес-служба президента України.

Президент підкреслив, що в Україні всі церкви і релігійні організації мають рівні права.

"Ніяких сумнівів, що нам вдасться відбити цю інформаційну агресію. Церковну карту ми не дамо розіграти", - підкреслив президент.

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Президент нагадав, що під час Революції гідності молитва і підтримка святих отців дуже допомагала українцям у боротьбі. "Це Боже слово, яке звучало вдень і вночі, заряджало енергією, було дороговказом", - підкреслив він. Порошенко закликав підтримувати українських військових, які сьогодні захищають Україну від агресії.

На зустрічі також було порушено питання про ліквідацію експертної комісії з питань захисту суспільної моралі. Президент наголосив, що суспільство повинно мати надійний захист від кроків, які руйнують суспільну мораль, однак цим не повинен займатися державний бюрократичний орган, який себе дискредитував.

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