В "Азові" заявили, що вивезли всіх мешканців Широкиного
19:36, 17 лютого 2015Політика
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Бійці полку "Азов" повідомили, що вивезли з села Широкине, де тривають запеклі бої з терористами "ДНР", усіх мирних мешканців, які там залишалися.
Азовці вивезли останніх мирних мешканців з Широкиного / facebook.com/azov.batalion
Від села практично нічого не лишилося, повідомляється на офіційній сторінці добровольчого полку в Facebook.
"Вчора ми вивезли останніх людей, ще раз пройшли село. Знайшли близько десяти. Мирних жителів зараз у селі нема. Руйнування дуже великі - село знищене на 60-70% у результаті артилерійського вогню ворога", – розповідає у своєму інтерв'ю командир полку "Азов" Андрій Білецький.
Читайте такожШирокине розділене на дві частини буферною зоною - комбат «Азова»Всього азовці вивезли близько 50 осіб з охопленого війною села.
За даними перепису 2001 року, в Широкиному мешкали 1411 людей.
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