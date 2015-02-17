В "Азові" заявили, що вивезли всіх мешканців Широкиного

Від села практично нічого не лишилося, повідомляється на офіційній сторінці добровольчого полку в Facebook.

"Вчора ми вивезли останніх людей, ще раз пройшли село. Знайшли близько десяти. Мирних жителів зараз у селі нема. Руйнування дуже великі - село знищене на 60-70% у результаті артилерійського вогню ворога", – розповідає у своєму інтерв'ю командир полку "Азов" Андрій Білецький.

Читайте такожШирокине розділене на дві частини буферною зоною - комбат «Азова»Всього азовці вивезли близько 50 осіб з охопленого війною села.

За даними перепису 2001 року, в Широкиному мешкали 1411 людей.