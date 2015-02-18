Правоохоронці контролюють місце перебування Єфремова – Аваков

Про це написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в Facebook.

"Беручи до уваги ризики і наслідки "печерського правосуддя", відповідаючи вимогам суспільства, МВС України, спільно з СБУ для забезпечення невідворотності правосуддя організувало повний контроль за місцем перебування Єфремова. Аж до моменту явки останнього в Генпрокуратуру України відповідно до його зобов'язання о 9:00", - повідомив керівник української міліції. При цьому Аваков висловив надію на "справедливе судове рішення" та пообіцяв "докласти до цього всіх зусиль".

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Водночас деякі ЗМІ та блогери в соцмережах поширили з посиланням на джерела в прокуратурі інформацію про буцімто нове кримінальне провадження щодо Єфремова. У повідомленнях стверджується, що у середу політикові можуть оголосити про підозру в цій справі та затримати його, передає ТСН.