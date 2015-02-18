Син Януковича опосередковано контролює три телеканали в Україні - Нацрада

Це телеканал Tonis (ТОВ «Телеканал "Тоніс"»), Business (ТОВ «ТРК "Погода ТБ"») і Dobro (ТОВ «ТРК "Нові комунікації"»), передає Телекритика.

Про це на брифінгу 18 лютого повідомив голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко (на фото).

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За його словами, Генеральна прокуратура України здійснює досудове розслідування за підозрою Олександра Януковича у вчиненні низки злочинів і вживає заходів для встановлення майна та рахунків Олександра Януковича. І в межах цього розслідування ГПУ встановила, що він опосередковано володіє трьома телеканалами.

У зв'язку із цим Генпрокуратура попросила Нацраду надати до головного слідчого управління ГПУ інформацію, чи проводилися перевірки цих телекомпаній, які їхні результати, а також надати копії реєстраційних документів телекомпаній.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Донецьку компанія, що належить Олександру Януковичу, продовжує будувати житлові та офісні приміщення під охороною незаконного збройного формування «Оплот», яке контролює так званий «прем’єр-міністр» «Донецької народної республіки» Олександр Захарченко.